Меган в игноре: Королевская семья поздравила с днем рождения принца Гарри

Королевские родственники поздравили принца Гарри с 36-летием, но полностью «забыли» о Меган. Они разместили в своих блогах в Twitter и Instagram посты на эту тему, где не упоминалась супруга именинника.

В аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон выложено фото периода «золотого трио», когда те везде ходили вместе с Гарри. На снимке они участвуют в забеге втроем, хотя куда логичнее было бы фото Гарри с Меган. Так считают многие британцы.

«Желаем счастливого дня рождения принцу Гарри сегодня!» — написали от лица Кейт и Уильями.

В блоге королевской семьи выложено фото королевы Елизаветы с улыбающимся Гарри на приеме в Букингемском дворце. Это было еще в 2017 году. Как известно, Гарри — один из любимчиков королевы и всегда умел заставить ее смеяться.

«Желаем герцогу Сассекскому счастливого дня рождения!» — подписано фото.

В аккаунте принца Чарльза и Камиллы просто выложены два фото юного Гарри, а подпись лаконична и схожа с «материнской».

Wishing a very happy birthday to Prince Harry today! 🎂🎈 pic.twitter.com/Y8BDRzixGs — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2020

Фанаты отметили сразу несколько моментов, которые навевают мысли на проблемах в королевском семействе. Во-первых, отсутствие Меган Маркл на снимках. Каким бы ни было в семье отношение к жене принца, она всегда была на фото ранее. Кейт и Уильяма почти всегда поздравляют совместными фото. Во-вторых, в текстах поздравительных телеграмм имя Меган тоже не значится. В-третьих, многих просто возмутило то, каким несчастным выглядит Гарри по сравнению со снимками трехгодичной давности.

Недавно стало известно, что принц Гарри пока не планирует возвращаться в Великобританию. Они с Меган заключили выгодный контракт с Netflix на съемки собственных документальных фильмов.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган поссорились на публике.