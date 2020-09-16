«Время загадывать желания»: астролог рассказал о грядущем Новолунии

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Василий Заика
Эксклюзив 11

По словам Сергея Седашёва, 17 сентября представители ряда знаков зодиака получат шанс укрепить свои позиции.

Фото, видео: www.globallookpress / NEW MOON; 5-tv.ru

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал о грядущем Новолунии, которое наступит 17 сентября в 14.00 по московскому времени под знаком Девы. По словам специалиста, представителя ряда астрологических символов обретут шанс упрочить свои позиции, а также наладить дела на работе и улучшить финансовое положение.

Сергей Седашев отмечает, что наступающее Новолуние — самое подходящее время, чтобы загадывать желания. Именно в этот момент сила сознания человека особенно велика и способна направить энергию на осуществление мечты.

«В этот раз особенно хорошо загадывать желания, связанные с земными ценностями и выгодой, а также с работой и карьерой. На это указывает благоприятный аспект Сатурна. Это могут быть желания, связанные с повышением по службе, с увеличением зарплаты, с тем, чтобы подружиться с начальством. Также могут быть желания о покупке дома или земельного участка», — сказал Сергей Седашёв.

Астролог пояснил, что часть представителей знаков зодиака получит от Новолуния прямую «выгоду», а некоторые столкнуться с определенными сложностями. Лунная стадия пройдет в Девах и, следовательно, их желания сбудутся с большой долей вероятности. При этом, стоит обратить внимание, что на возможное проявление неожиданных побочных эффектов — где-то прибавится, а где-то убудет.

А вот полностью противоположные Девам Рыбы рискуют испытать на себе обратный эффект. Их желания могут вообще не исполниться. Кроме того, затруднения возникнут у Стрельцов и Близнецов.

Раки, Скорпионы, Козероги и Тельцы до наступления Новолуния должны успеть четко сформулировать и отправить к звездам материальную мыслеформу.

«Материальные желания представителей этих астрологических символов будут исполняться особенно хорошо. Им можно и нужно 17 сентября до 14 часов осознанно что-то загадывать и даже составлять список или карту своих желаний на стене», — сказал Сергей Седашёв.

Астролог добавил, что есть и знаки зодиака, на которых грядущее Новолуние окажет минимальное влияние — это Лев, Весы, Овен и Водолей. Им не стоит прилагать 17 сентября особых усилий.

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