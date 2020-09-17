Режиссер Молочников извинился за коронавирус перед всеми, с кем контактировал на «Кинотавре»

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Светлана Александрова
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У вернувшегося из Сочи режиссера обнаружен COVID-19. Премьера его спектакля в театре на Малой Бронной отменена, заболели сразу несколько артистов.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Андреев; Instagram @kislomolochniy

Тема:
Эпидемия коронавируса

Режиссер Александр Молочников извинился перед всеми, с кем контактировал на кинофестивале «Кинотавр», за то, что мог заразить их коронавирусом. По возвращении из Сочи в Москву он сдал тест на COVID-19, оказавшийся положительным.

«Дело в том, что почувствовав себя нехорошо в первый день приезда, я вызвал врача и вызвал из Москвы тест, тест оказался отрицательным, врач сказал, что у меня, наверно, переутомление. И, собственно, поэтому я пошел на свое кино. Вчерашний тест оказался положительным. Такая, видимо, сегодня реальность», — объяснил Молочников в видеообращении на своей странице в Instagram.

Он также сообщил, что из-за коронавируса второй раз пришлось отложить премьеру спектакля «Бульба. Пир» в театре на Малой Бронной, которая была назначена на 19 сентября. Инфекция выявлена не только у самого режиссера-постановщика, но и еще у ряда артистов.

«Нам вдвойне обидно, потому что позавчера был, как мне кажется, очень хороший прогон спектакля… Мы очень надеемся, что увидимся с вами в начале октября», — сказал Молочников.

Тем временем в театре объявили, что купленные на спектакль «Бульба. Пир» билеты будут действительны, а тем, кто захочет их сдать, вернут деньги.

Как пишет «Экспресс газета», на «Кинотавре» Александр Молочников представлял свой фильм «Скажи ей». На показе его сопровождали Екатерина Варнава и исполнительница главной роли Светлана Ходченкова. Еще режиссер общался в Сочи с Екатериной Шпицей, Варварой Шмыковой и Анной Чиповской. Известно также, что после красной дорожки вся работавшая над картиной команда отправилась ужинать в один из местных ресторанов.

Заразился ли кто-нибудь из них коронавирусом, пока не известно. Но, учитывая, что COVID-19 проявляется в течение 14 дней после контакта с больным, привезти заразу в Москву могли многие звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с коронавирусной пневмонией госпитализирована оперная певица Анна Нетребко.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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