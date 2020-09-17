Кто нанес многочисленные травмы Легкоступовой?
При поступлении в больницу у певицы был диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени, на голове и теле было огромное количество гематом.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Многочисленные гематомы на теле Валентины Легкоступовой, с которыми она поступила в больницу, не являются следствием избиения. Как сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах, с 99% вероятностью певица получила самостоятельно из-за длительного употребления алкоголя. В смертельной травме Легкоступова также виновата сама. На мрамор в ванной певица упала без постороннего вмешательства.
Согласно заключению медиков, знаменитая в прошлом исполнительница была доставлена в больницу с «закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, острой гематомой левой лобной, теменной, височной и затылочной долей около 80%, гематомой в теменной области справа, гематомами туловища и конечностей», пишет KP.RU.
Информированный источник также рассказал 5-tv.ru, что у следствия нет оснований подозревать в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа Юрия Фирсова.
Между тем вдовец певицы ранее утверждал, что исполнительница всеми любимого хита «Ягода-малина» только случайно упала в ванной, не распространяясь о других падениях жены. Возможно, таким образом мужчина пытался защитить репутацию своей супруги, не желая, чтобы общественность знала о том, как провела последние дни перед госпитализацией Валентина Легкоступова.
Ранее, адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru предположил, что певица перед смертью была жестоко избита.
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