«Была жестоко избита»: адвокат Жорин рассказал о травмах Легкоступовой

Адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru прокомментировал выложенный в сеть документ, в котором перечислены полученные незадолго до смерти травмы заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой. Согласно бумаге, медики диагностировали у певицы при поступлении в больницу «закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей около 80%, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей».

Юрист подчеркнул, что характер телесных повреждений знаменитости никак не вяжется с позицией ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова. Мужчина до сих пор настаивает, что исполнительница всеми любимого хита «Ягода-малина» сама случайно упала в ванной.

«Характер травм показывает, что это маловероятно, либо ей пришлось падать на протяжении недели несколько раз! По всей видимости, незадолго перед смертью она была жестоко избита, но в любом случае надо дождаться окончания судмедэкспертизы, которая поставит точку в этих предположениях», — сказал Сергей Жорин.

Певица и педагог по вокалу Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с травмами головы в состоянии комы. Дочь знаменитости Анетта Бриль нашла мать и ее мужа Юрия Фирсова дома в нетрезвом состоянии. По всей видимости, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Супруг знаменитости незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азизе предрекли судьбу Легкоступовой.