Роспотребнадзор предсказал сезонность коронавируса

Коронавирус может стать сезонным по примеру ОРВИ и гриппа, заявили в Роспотребнадзоре. Уменьшение количества летальных исходов и повышение потенциала для распространения вируса говорят о его адаптации к «жизни» среди людей, пишет РИА Новости.

С конца апреля медики наблюдают уменьшение числа смертей от коронавируса. Если тогда летальность составляла 7,2%, то теперь — только 3,2% от выявленных случаев. Однако своих позиций вирус SARS-CoV-2 не сдает.

В Роспотребнадзоре установили, что вирулентность (способность вируса вызвать заболевание — Прим.ред.) идет на спад, но число новых случаев от этого не снижается.

«Вероятно, это является формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции», — сообщили в ведомстве.

Из этого эксперты сделали вывод, что коронавирус научился «встраиваться» в структуру сезонных возбудителей ОРВИ. Так что вместе с обычными простудами и гриппом в холодное время года могут наблюдаться новые вспышки COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта назвала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. С тех пор было выявлено более 30 миллионов заболевших. Умерли уже больше 956 тысяч человек по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве хотят отменить карантин для больных ОРВИ.