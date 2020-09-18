После компрометирующего снимка с Семенович Губерниев рассказал о сексе по семь раз в день

Дмитрий Губерниев, который недавно попал в кадр целующимся с певицей Анной Семенович, поделился некоторыми подробностями своей интимной жизни в шоу Азамата Мусагалиева. В частности, он заявил, что занимается сексом «по много раз в день».

«Каждый день по много раз. Вот сейчас приду и… давай. В 20 лет было по восемь раз в день, в 45 — семь», — цитирует Губерниева интернет-портал «Дни.ру».

Более подробно обсуждать этот интимный вопрос Дмитрий отказался, поскольку беспокоился, что ему не поверят.

По информации издания, после развода с женой спортивный комментатор начал встречаться со своей школьной любовью — Еленой Путинцевой. Он счастлив, и скандал вокруг снимков с Семенович, похоже, на отношения любящей пары никак не повлияли.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поцелуй с Анной Семенович Дмитрий Губерниев назвал «рабочим моментом» и опроверг слухи о романе между ними. А сама экс-солистка группы «Блестящие» объяснила, что комментатор принял участие в съемках ее нового клипа.