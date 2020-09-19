Пять человек стали жертвами жуткой аварии под Оренбургом

Жуткая авария, произошла ночью на трассе «Оренбург — Акбулак». В результате ДТП погибли пять человек.

Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21140 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машину развернуло и выкинуло под грузовик Scania.

В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира отечественной машины. Причины, по которым он покинул свою полосу движения устанавливаются.

В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области уточнили, что погибшим водителем был 45-летний мужчина, который двигался из Соль-Илецка в Акбулак.