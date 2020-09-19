Пять человек стали жертвами жуткой аварии под Оренбургом
Легковой автомобиль российского производства столкнулся с самосвалом.
Фото: ВКонтакте / Оренбург ДТП и ЧП
Жуткая авария, произошла ночью на трассе «Оренбург — Акбулак». В результате ДТП погибли пять человек.
Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21140 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машину развернуло и выкинуло под грузовик Scania.
В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира отечественной машины. Причины, по которым он покинул свою полосу движения устанавливаются.
В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области уточнили, что погибшим водителем был 45-летний мужчина, который двигался из Соль-Илецка в Акбулак.
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