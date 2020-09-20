Американский эксперт допустил, что гиперзвуковой блок «Авангард» может бросить серьезный вызов США

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» может бросить серьезный вызов США, считает военный эксперт Питер Сучиу. Учитывая, что комплекс обладает гиперзвуковой скоростью и способностью маневрировать в атмосфере, ему будет сложно противостоять, пишет специалист в The National Interest.

Военный эксперт отметил, что система «Авангард» может развить скорость в 27 раз превышающую скорость звука, а возможности ракеты маневрировать не позволяют заранее предсказать ее траекторию.

Он также напомнил, что в Китае высоко оценили новое российское оружие. В частности, Пекин заявил, что «Авангард» имеет все шансы «опустошить» оборону США.

При этом Сучиу заявил, что гиперзвуковой блок является лишь одним из компонентов огромного российского арсенала, в который входят 528 межконтинентальных ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие на бомбардировщиках.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, кто является автором создания гиперзвукового блока «Авангард». Им оказался конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов. Само оружие появилось в начале 2000-х годов, когда США вышли из Договора по противоракетной обороне. Именно это и стало толчком к разработке гиперзвукового оружия, отметил глава государства. Путин подчеркнул, что на данный момент такого мощного оружия нет пока ни у одной страны в мире.

Как ранее писал 5-tv.ru, Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного.