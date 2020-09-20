Американский эксперт допустил, что гиперзвуковой блок «Авангард» может бросить серьезный вызов США

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Молодцова Анна
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В Китае, напомнил публицист, заявили, что современное российское оружие способно «опустошить» оборону американского государства.

Американский эксперт допустил, что гиперзвуковой блок «Авангард» может бросить серьезный вызов США

Фото: Минобороны РФ

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» может бросить серьезный вызов США, считает военный эксперт Питер Сучиу. Учитывая, что комплекс обладает гиперзвуковой скоростью и способностью маневрировать в атмосфере, ему будет сложно противостоять, пишет специалист в The National Interest.

Военный эксперт отметил, что система «Авангард» может развить скорость в 27 раз превышающую скорость звука, а возможности ракеты маневрировать не позволяют заранее предсказать ее траекторию.

Он также напомнил, что в Китае высоко оценили новое российское оружие. В частности, Пекин заявил, что «Авангард» имеет все шансы «опустошить» оборону США.

При этом Сучиу заявил, что гиперзвуковой блок является лишь одним из компонентов огромного российского арсенала, в который входят 528 межконтинентальных ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие на бомбардировщиках.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, кто является автором создания гиперзвукового блока «Авангард». Им оказался конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов. Само оружие появилось в начале 2000-х годов, когда США вышли из Договора по противоракетной обороне. Именно это и стало толчком к разработке гиперзвукового оружия, отметил глава государства. Путин подчеркнул, что на данный момент такого мощного оружия нет пока ни у одной страны в мире.

Как ранее писал 5-tv.ru, Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного.

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