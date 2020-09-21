Потерпевшие по делу Фургала требуют 1,5 миллиарда рублей компенсации

Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали через суд взыскать с него материальный ущерб в размере полутора миллиардов рублей за убийство их родственников. Об этом на заседании заявила судья Мосгорсуда.

Ранее было признано законным решение Басманного суда об отмене постановления о прекращении уголовного преследования бывшего руководителя региона в 2004 году. Также была отклонена жалоба Фургала.

Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить экс-губернатору обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году, что стало уже третьим эпизодом в его деле. Ранее Фургалу было предъявлено обвинение в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.

Заседание проходило в закрытом режиме. Пресса и слушатели были допущены только до оглашения результативной части.

Сергей Фургал был задержан 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Ему инкриминируется участие в деятельности преступной группировки и организация убийств в 2000-х годах. 10 июля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого.

Как сообщал 5-tv.ru, чиновника подозревали в убийстве Евгения Зори еще тогда в 2004 году. Однако спустя двое суток после задержания они оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование прекращено под предлогом недостаточности доказательств.