Потерпевшие по делу Фургала требуют 1,5 миллиарда рублей компенсации
Ранее Мосгорсуд разрешил СК РФ предъявить экс-губернатору Хабаровского края обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори.
Фото: ТАСС / Сергей Карпухин
Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали через суд взыскать с него материальный ущерб в размере полутора миллиардов рублей за убийство их родственников. Об этом на заседании заявила судья Мосгорсуда.
Ранее было признано законным решение Басманного суда об отмене постановления о прекращении уголовного преследования бывшего руководителя региона в 2004 году. Также была отклонена жалоба Фургала.
Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить экс-губернатору обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году, что стало уже третьим эпизодом в его деле. Ранее Фургалу было предъявлено обвинение в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.
Заседание проходило в закрытом режиме. Пресса и слушатели были допущены только до оглашения результативной части.
Сергей Фургал был задержан 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Ему инкриминируется участие в деятельности преступной группировки и организация убийств в 2000-х годах. 10 июля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого.
Как сообщал 5-tv.ru, чиновника подозревали в убийстве Евгения Зори еще тогда в 2004 году. Однако спустя двое суток после задержания они оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование прекращено под предлогом недостаточности доказательств.
- 11 сент
- В Хабаровске задержан экс-депутат Законодательной думы из окружения Фургала
- 6 сент
- «Вместе пьют кофе, завтракают»: Фургал и Абызов оказались в одной камере в СИЗО
- 3 сент
- Суд продлил меру пресечения экс-губернатору Хабаровского края Фургалу
- 3 сент
- Прокурор рассказал о группировке Фургала, убиравшей неугодных экс-губернатору
- 2 сент
- СК предъявил обвинение экс-губернатору Фургалу в организации убийства
- 2 сент
- Экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием
- 1 сент
- Какое имущество Фургала арестовал суд
- 18 авг
- Недовольным хабаровчанам предложили вступить в Народный совет
- 17 авг
- Фургал попросил новые тапочки после наложения ареста на имущество
- 13 авг
- Ключевой фигурант дела Сергея Фургала пожаловался на избиение в СИЗО
Читайте также
67%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?