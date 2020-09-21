Онищенко назвал главную опасность четырехдневной рабочей недели

Бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко в интервью KP.RU обозначил главную опасность четырехдневной рабочей недели для россиян.

Геннадий Онищенко считает, что сокращение рабочих дней вызовет в стране рост потребления алкогольных напитков.

«Значит, практически три дня из семи мы будем предоставлены сами себе. Мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — заявил бывший главный санитарный врач.

Депутат заметил, что даже при переходе на рабочую неделю длиной в четыре дня, люди все-равно не будут выходить на улицы для прогулок с родными. Большинство, по его мнению, предпочтут этому — «лежать на диване».

«Потому что индустрия занятости наших людей, чтобы они могли пойти с семьей куда-то, — в подавляющем большинстве субъектов РФ не развита, а там, где развивается, она развивается недостаточными темпами», — подчеркнул парламентарий.

Не умолил Онищенко и важность текущей экономической ситуации в России, при которой сокращение рабочих дней просто невозможно.

Тема перехода на четырехдневную рабочую неделю активно обсуждалась прошлой осенью, и тогда решено было отложить эту идею до более благоприятных в экономическом плане времен. Сейчас в связи с пандемией коронавируса зазвучали предложения вернуться к этому вопросу.

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