Изменившийся до неузнаваемости Денис из «Моей прекрасной няни» рассказал о работе в автосервисе

Павел Сердюк, еще в детстве сыгравший сына главного героя Дениса Шаталина, в популярном сериале «Моя прекрасная няня», посмеялся над публикациями в СМИ, в которых утверждается, что он забросил актерскую карьеру и работает в автосервисе.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru 30-летний Сердюк рассказал, что, как и раньше, продолжает заниматься тем, чем ему хочется. Поэтому и открыл мастерскую по ремонту автомобилей вместе с группой единомышленников.

«Просто я не делаю того, что делает большинство людей, чтобы у меня был миллион подписчиков в Instagram и прочее, мне это просто не так интересно», — прокомментировал актер слухи о своем затворничестве.

Instagram @ichkiffnichtmehr

На вопрос о финансовой составляющей бизнес-проекта Павел Сердюк отшутился:

«Не смотрите, что я плохо одет, у меня и дома ничего нет».

Что касается творчества, то, по словам Сердюка, недавно он ходил на кастинг сериала на одном из крупных телеканалов (результат еще не известен), а вообще он снимается в короткометражных фильмах.

«Это короткометражки моего большого друга Игоря Марченко, очень хороший режиссер, я надеюсь, он все-таки будет снимать что-то большое… Мы выиграли с этими короткими метрами много фестивалей… У меня вообще все великолепно. Я просто не знаю, почему все думают, что у меня что-то плохо», — рассказал актер.

Instagram @ichkiffnichtmehr

Известно, что после завершения ситкома «Моя прекрасная няня» Павел работал в сериале «Ранетки», где познакомился с солисткой Анной Рудневой. Пара поженилась в 2012 году, но через несколько лет рассталась. В браке родилась дочь Софья, которой сейчас уже восемь лет. Судя по Instagram-аккаунту Павла, с бывшей супругой и дочерью он поддерживает теплые отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала сестренка Дениса Шаталина Ксюша из сериала «Моя прекрасная няня».