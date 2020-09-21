Адвокат Алибасова опроверг слова Федосеевой-Шукшиной об обмане при дарении спорной квартиры

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 164

Звездные супруги сейчас судятся по поводу недвижимости в Новой Москве.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Адвокат продюсера Бари Алибасова Олег Сухов сообщил о наличии видео-подтверждения, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина точно знала, что оформляет договор дарения своей квартиры на мужа. Эту запись показали сегодня на заседании в суде.

В настоящее время Федосеева-Шукшина утверждает, что в момент передачи недвижимости Алибасову она не слышала вопросов, а также подписала бумаги, не глядя. Представитель Алибасова это опровергает.

«Из этой видеозаписи хорошо видно, что Лидия Николаевна хорошо понимала и подтверждала на записи, что она подписывает именно договор дарения. Мы полагаем, что эта запись будет одной из ключевых в опровержении ее позиции», — заявил Сухов по итогам заседания.

Правозащитник также сообщил, что не одобряет решение суда считать дочь Федосеевой-Шукшиной Ольгу свидетелем по делу.

«Она не была участником сделки и не может давать пояснения, насколько она была легитимна», — объяснил он.

Сухов отметил, что на заседании актриса действительно часто переспрашивала вопросы, прежде чем отвечать. Поэтому суд планирует назначить психолого-психиатрическую экспертизу для Федосеевой-Шукшиной. Однако на имеющейся в распоряжении защиты записи она прекрасно слышит и подтверждает факт подписания именно договора дарения, а не другого документа.

«На видео записи, что была представлена, она все хорошо слышала, нормально реагировала на все вопросы, — добавил юрист. — Не складывается впечатление, что она что-то не поняла».

Кроме того, в распоряжении суда теперь есть еще одно видео. Суд приобщил его к материалам делам, но смотреть будет на следующем заседании.

«На видеозаписи Лидии Николаевне показывали договор, она его видела, у нее спрашивают: „Вы понимаете, что это договор дарения, вы осознаете это, вы добровольно подписываете этот договор дарения?“ — рассказал Сухов. — Она кивает, говорит: „Да“ и она видит этот договор».

На вопросы представителей СМИ, почему продюсер Бари Алибасов сам не явился на заседание в суд, Сухов пояснил, что этого не требовалось по закону.

«Явка лица — это право стороны, он полагает, что пока достаточно представителя», — резюмировал адвокат.

Сейчас Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина находятся в процессе двух судебных разбирательств. Одно касается спорной квартиры, а второе — их развода. Впрочем, пока что они отложили второй вопрос и взяли паузу до 29 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бари Алибасов передумал разводиться с женой.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.04
1.01 90.01
1.05
Астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь–декабрь 2020 года

Последние новости

20:20
Более 30 человек эвакуировали из Центрального НИИ туберкулеза в Москве из-за пожара
20:14
«Да, это беда»: вице-губернатор Брянской области объяснился за сына
20:00
Глава СК РФ поручил проверить данные о возможном мошенничестве Пашаева с квартирой в Москве
19:51
Елена Малышева пригласила в свою программу «королеву сухого льда» Диденко
19:39
Главы МИД в ЕС не сумели согласовать санкции против Белоруссии
19:27
Продюсер описала последние часы жизни ведущего «Русского лото»

Сейчас читают

Заговоры, ритуалы, обереги: как привлечь любовь в день Рождества Богородицы
«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок