Адвокат Алибасова опроверг слова Федосеевой-Шукшиной об обмане при дарении спорной квартиры

Адвокат продюсера Бари Алибасова Олег Сухов сообщил о наличии видео-подтверждения, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина точно знала, что оформляет договор дарения своей квартиры на мужа. Эту запись показали сегодня на заседании в суде.

В настоящее время Федосеева-Шукшина утверждает, что в момент передачи недвижимости Алибасову она не слышала вопросов, а также подписала бумаги, не глядя. Представитель Алибасова это опровергает.

«Из этой видеозаписи хорошо видно, что Лидия Николаевна хорошо понимала и подтверждала на записи, что она подписывает именно договор дарения. Мы полагаем, что эта запись будет одной из ключевых в опровержении ее позиции», — заявил Сухов по итогам заседания.

Правозащитник также сообщил, что не одобряет решение суда считать дочь Федосеевой-Шукшиной Ольгу свидетелем по делу.

«Она не была участником сделки и не может давать пояснения, насколько она была легитимна», — объяснил он.

Сухов отметил, что на заседании актриса действительно часто переспрашивала вопросы, прежде чем отвечать. Поэтому суд планирует назначить психолого-психиатрическую экспертизу для Федосеевой-Шукшиной. Однако на имеющейся в распоряжении защиты записи она прекрасно слышит и подтверждает факт подписания именно договора дарения, а не другого документа.

«На видео записи, что была представлена, она все хорошо слышала, нормально реагировала на все вопросы, — добавил юрист. — Не складывается впечатление, что она что-то не поняла».

Кроме того, в распоряжении суда теперь есть еще одно видео. Суд приобщил его к материалам делам, но смотреть будет на следующем заседании.

«На видеозаписи Лидии Николаевне показывали договор, она его видела, у нее спрашивают: „Вы понимаете, что это договор дарения, вы осознаете это, вы добровольно подписываете этот договор дарения?“ — рассказал Сухов. — Она кивает, говорит: „Да“ и она видит этот договор».

На вопросы представителей СМИ, почему продюсер Бари Алибасов сам не явился на заседание в суд, Сухов пояснил, что этого не требовалось по закону.

«Явка лица — это право стороны, он полагает, что пока достаточно представителя», — резюмировал адвокат.

Сейчас Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина находятся в процессе двух судебных разбирательств. Одно касается спорной квартиры, а второе — их развода. Впрочем, пока что они отложили второй вопрос и взяли паузу до 29 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бари Алибасов передумал разводиться с женой.