«Был очень заботливым папой»: Гришаева об отношении Борисова к семье и сыну

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Виктория Андреева
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Известная актриса поделилась подробностями близкой дружбы с внезапно скончавшимся телеведущим.

Фото, видео: mihailborisov.ru; Instagram @grishaevanonna; 5-tv.ru

Тема:
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известная актриса и телеведущая Нонна Гришаева призналась: она до сих пор пребывает в шоке от известия о скоропостижной кончине коллеги — Михаила Борисова. В интервью 5-tv.ru звезда рассказала, что связывало ее с семьей заслуженного деятеля искусств России.

К Борисову Гришаева относится с огромным почтением и не только потому, что тот был ее учителем. Актриса призналась: он стал для нее человеком, который «вел ее по жизни за руку».

«Михаил Борисович — мой главный цензор. Он ходил на все мои спектакли, он привел меня на телевидение. Его мнение было для меня определяющим. Он был мастер и педагог с большой буквы. Последний из могикан», — с грустью вспоминает художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя Нонна.

Для Гришаевой огромное значение имеет и тот факт, что ее ученики застали Борисова в добром здравии, успели посетить его лекции и перенять бесценный опыт. По словам актрисы, смерть телеведущего — колоссальная потеря для всех, оправиться от которой удастся нескоро.

С Михаилом Борисовичем Нонну связывали не только рабочие отношения. Долгие годы они дружили семьями. В частности, наследник актера — 30-летний поэт, сценарист и ведущий Вениамин Борисов — является близким товарищем и соавтором супруга Гришаевой — режиссера Александра Нестерова.

«Мы дружили семьями очень близко. Михаил Борисович был очень заботливым папой», — с прискорбием подытожила звезда.

Соцсети

Известного актера Михаила Борисова не стало 19 сентября. Накануне телеведущего экстренно госпитализировали со съемочной площадки, где проходила запись программы «Русское лото». В клинике врачи ввели его в состояние медикаментозной комы и подключили к ИВЛ. Позднее было принято решение перевести пациента из отделения острых инфарктов в специализированную клинику. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать. Однако вскоре Борисову снова стало плохо и уже в больнице реанимационные действия не дали результата. Телеведущий скончался на 72-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал о знаменитых учениках телеведущего Михаила Борисова.

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