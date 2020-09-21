Ошибка, настоящая любовь и последняя радость: кем были женщины Михаила Борисова?

Актер Михаил Борисов для многих ассоциировался с передачей «Русское лото». Бессменный ведущий также преподавал многим известным сейчас актерам — Антону Макарскому, Екатерине Гусевой, Александру Олешко, Марии Порошиной. А что известно про его личную жизнь? Кем были главные женщины в судьбе Борисова?

Первые чувства

Первой супругой Михаила Борисова стала его сокурсница Валентина. Они вместе учились в Московском государственном горном университете. Дружба и приятельские отношения стали глубже, пара сыграла свадьбу.

Счастье длилось недолго — после рождения дочери Марии в семье постоянно случались конфликты. В итоге Михаил с Валентиной приняли решение развестись. Сам он позже называл брак ошибкой. После расставания экс-супруга препятствовала общению Маши с отцом и настраивала ее против него.

«Я страшно мучился, когда расходился с Валентиной. Понимал, что буду редко видеть дочь», — рассказывал телеведущий.

Настоящая любовь

Через некоторое время одинокий актер встретил Елену — свою будущую вторую жену. Михаил влюбился без памяти и сразу предложил избраннице руку и сердце. Елена согласилась, а вот дочь Маша встретила новости плохо. Она сказала отцу, что пришла бы на такое торжество, будь он там один. Но неприятие дочери не помешало Борисову и Елене жениться, пишет Starhit.ru.

Они провели вместе 12 лет — столько было отведено их совместному счастью. Долгожданная беременность протекала трудно, с осложнениями, которые вскрылись во время тяжелых родов. Вскоре после рождения маленького Вениамина женщина умерла от гипоксии и отказа почек.

В смерти любимой Борисов до конца своих дней винил себя. Именно Елену Михаил всегда называл своей настоящей любовью. Он вырастил сына сам, хотя врачи после смерти матери предлагали сдать его в детский дом из-за проблем со здоровьем.

«Она была просто фантастической женщиной. Когда ты любишь, ты становишься беспечным. Меня очень жизнь наказала за это, — признавался позже актер. — Надо было больше уделять этому внимания».

Поздняя радость

Смерть жены надолго лишила Борисова интереса к жизни. Он работал и существовал ради детей, но был один. Лишь в 2009 году у него снова завязался роман. Его избранницей стала его ученица, студентка Евгения Симонова Анна.

Они были вместе десять лет и расстались друзьями.

«Аня подарила мне много мгновений счастья», — сентиментально вспоминал телеведущий незадолго до смерти.

Последние дни

Год до смерти Борисов провел в окружении семьи. Он жил рядом с обоими детьми, много общался с внуками — детьми Маши. С ней Михаилу все же удалось наладить отношения, и своего сына она назвала в честь отца.

Незадолго до смерти 71-летний ведущий «Русского лото» признавал, что не прочь жениться. У него не было возлюбленной, да и одиноким он себя не ощущал. Однако надежда на личное счастье у него была до самого конца.

«Если пошлет мне Господь такую радость, почему бы нет?» — говорил он.

Как уже писал 5-tv.ru, 19 сентября Михаилу Борисову неожиданно стало плохо во время съемок. Его срочно госпитализировали и подключили к ИВЛ с подозрением на коронавирусную инфекцию. Было принято решение перевести его в другую больницу, но при транспортировке у актера случилась клиническая смерть. Врачи боролись за его жизнь до конца, но не смогли реанимировать.

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