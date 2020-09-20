«Смешно и гениально!» — звезда «Аншлага» об уникальных спектаклях Михаила Борисова

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Виктория Андреева
Эксклюзив 100

Юморист Николай Лукинский перечислил самые выдающиеся театральные постановки своего коллеги.

Фото, видео: ТАСС / Смертин Павел, 5-tv.ru

Тема:
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов Легендарное телевидение

Заслуженный артист РФ, звезда «Аншлага» Николай Лукинский признался: смерть актера и телеведущего Михаила Борисова — настоящая трагедия и большая утрата для мира искусства. По словам юмориста, этот человек всегда отличался нестандартным подходом к работе, что способствовало появлению удивительных произведений. Похвастаться этим сегодня может редкий артист.

Говоря о необычном взгляде Борисова на окружающий мир, Лукинский привел в пример несколько его спектаклей: «Горе от ума» и «Вестсайдскую историю», поставленные при участии студентов театрального вуза. По мнению коллеги Михаила Борисовича, оба получились «просто потрясающими», но особенно врезался в память последний, где трагедия Ромео и Джульетты превратилась буквально в «футбольную» комедию.

«Все это он превратил в команды „кони“ и „мясо“: ЦСКА и „Спартак“ его любимый. Весь сюжет превратился в такое спортивное шоу! Я там играл роль „плохого“ полицейского, наш студент играл „хорошего“. Студенты все были бойцами этих команд, этих семей, этих кланов!» — с упоением вспоминал артист.

Кроме того, особенно выделил Лукинский и «Случайную смерть анархиста», поставленную Борисовым по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо.

«Потрясающий спектакль с Федором Добронравовым в главной роли! Это так смешно было, так гениально поставлено!» — рассказывал юморист.

Instagram @boris.shchukin.institute

В заключение он добавил, что безмерно благодарен Михаилу Борисову не только за годы тесного сотрудничества, но и за то, что в свое время он наставил его на истинный путь. Оказалось, что тот заставил коллегу получить высшее образование для дальнейшего карьерного роста.

«На самом деле с его подачи я поступил в ГИТИС. Вроде, и известность была, и у Леона Измайлова я уже работал, в „Аншлаге“ снимался. Казалось бы, что еще надо? А он говорит: „Николай, искусство бесконечно, поэтому наличие школы обязательно!“. Меня это очень подстегнуло и я поступил. Спасибо Михаил Борисовичу, вечная память…» — подытожил собеседник 5-tv.ru.

Актер Михаил Борисов скончался в субботу, 19 сентября. Накануне телеведущего экстренно госпитализировали со съемочной площадки, где проходила запись программы «Русское лото». В больнице врачи ввели его в состояние медикаментозной комы и подключили к ИВЛ. Позднее было принято решение перевести пациента из отделения острых инфарктов в специализированную клинику.

Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его стабилизировать. Вскоре состояние актера вновь ухудшилось. К сожалению, очередные реанимационные действия не дали результата. Телеведущий умер на 72-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Нонна Гришаева, дружившая с покойным Михаилом Борисовым, рассказала, каким он был семьянином.

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