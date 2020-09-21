Объявлены время и место прощания с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым

Объявлены место и время прощания с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым. Как сообщили в Театральном институте имени Щукина, траурная церемония состоится в стенах учебного заведения, на Большой сцене, 23 сентября.

«Мы откроем двери в 10.00. Гражданская панихида пройдет с 11.00 до 13.00», — говорится в сообщении на сайте института.

Похоронят Михаила Борисова на Востряковском кладбище в Москве.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженный деятель искусств РФ, бессменный ведущий и художественный руководитель телевизионной лотереи «Русского лото», актер и режиссер Михаил Борисов скоропостижно скончался 19 сентября в возрасте 71 года. Он почувствовал себя плохо в студии, во время съемок программы. Скорая увезла артиста в больницу, где его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Медики диагностировали у Борисова воспаление легких и заподозрили коронавирус, а потому решено было перевезти его в специализированную клинику. В дороге артист пережил клиническую смерть, но врачам удалось его реанимировать. Однако позже состояние актера снова ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Предварительно причиной смерти назвали остановку сердца на фоне коронавируса в сочетании с гипертензией и диабетом.

Помимо «Русского лото», Михаил Борисов запомнился зрителям ролями в сериалах «Ермоловы», «Обручальное кольцо», «Товарищ Сталин» и многих других, а также многочисленными режиссерскими работами в театрах.