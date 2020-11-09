Сын ведущего «Русского лото» Борисова не стал переносить свадьбу из-за смерти отца

Вениамин Борисов — сын бессменного ведущего «Русского лото» Михаила Борисова не отменил свою свадьбу после смерти отца. Бракосочетание было запланировано до семейной трагедии.

Вместо того, чтобы переносить торжество, молодой человек посвятил его памяти родителя. Его решение поддержали родственники, знакомые и даже ученики отца. 30-летний Вениамин взял в жены 26-летнюю актрису театра Армена Джигарханяна — Алсу Сулейманову. По его словам, на свадьбе он ощущал присутствие отца.

«Тогда 40 дней еще не прошло — значит, душа где-то рядом. Перед свадьбой мы съездили на кладбище и пригласили его, чтобы он своим духом присутствовал. Хотели, чтобы он был с нами, чтобы все видел», — рассказал Борисов-младший в программе «Однажды…».

Михаил Борисов скончался 19 сентября. Ему стало плохо на съемках передачи, приехавшие медики экстренно его госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Вскоре он был подключен к аппарату ИВЛ. У него диагностировали воспаление легких. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца, а также коронавирус в сочетании с гипертензией и диабетом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова.