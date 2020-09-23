Михаила Борисова похоронили в гробу за 200 тысяч рублей — видео

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Светлана Александрова
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Прощание с ведущим «Русского лото» прошло в Театральном институте имени Щукина.

Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru

Тема:
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова похоронили на еврейском участке Востряковского кладбища в Москве. Последнее пристанище актер обрел недалеко от могилы Иосифа Кобзона. Как выяснил интернет-портал Дни.ру, место семья телеведущего получила бесплатно. А расходы по организации похорон взял на себя Театральный институт имени Щукина, где учился Борисов, а позже преподавал и заведовал кафедрой режиссуры.

Похоронили артиста в роскошном двухдверном гробу орехового цвета. Он имеет название «Канада с колоннами», стоимость на сайтах ритуальных агентств — от 165 тысяч рублей до 220 тысяч. Такая высокая цена объясняется премиальным качеством: гроб изготовлен их массива ясеня, декорирован итальянскими латунными держателями и наконечниками, а внутри отделан бархатом и креп-сатином.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходило прощание с Михаилом Борисовым. Заслуженный деятель искусств РФ скончался 19 сентября в возрасте 71 года. Его госпитализировали прямо со съемочной площадки, врачи несколько часов боролись за его жизнь. Причиной смерти названа остановка сердца на фоне коронавируса в сочетании с гипертензией и диабетом.

Тема:
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