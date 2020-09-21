Какое наследство оставил детям ведущий «Русского лото» Михаил Борисов?

Наследство Михаила Борисова разделят между собой его старшая сестра Нина, дочь Мария, подарившая ему внуков Анну и Михаила, и сын Вениамин. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Отец ведущего «Русского лото» был знаменитым фотографом. В свое время по личному распоряжению Сталина ему выдали однокомнатную квартиру в центре Москвы. Это произошло, когда Борис Фишман заболел воспалением легких. Иосиф Виссарионович тогда лично распорядился проверить его жилищные условия и улучшить в случае необходимости. После развода родителей Борисов остался с отцом.

«Когда мои родители разошлись, то я остался с отцом. Примерно в том же возрасте в 40 лет, и я остался вдвоем с сыном. Но по другим причинам», — вспоминал Михаил Борисов.

Вырастив дочь и сына от второго брака, актер, педагог и ведущий много лет жил один, а дети в квартирах неподалеку. Борисов был трудоголиком и три последних десятилетия работал в нескольких местах без перерыва. Однако богатства не нажил. Из недвижимости его родные унаследуют лишь квартиру. Доли жилплощади распределятся между ними поровну, поскольку перед смертью от коронавирусной пневмонии Борисов не написал завещания. Близкие отмечают, что руководитель всероссийской телелотерии был суеверным человеком и остерегался мыслей о трагическом конце.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученица Борисова Нонна Гришаева рассказала о его отношении к семье и сыну.