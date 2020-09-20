«Засмеялся и выиграл»: как Михаил Борисов помог известному артисту одержать важную победу

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Виктория Андреева
Эксклюзив 130

Юморист Николай Лукинский признался: трагически скончавшийся телеведущий был для него больше, чем просто коллегой.

Фото, видео: mihailborisov.ru; 5-tv.ru

Тема:
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Смерть заслуженного деятеля искусств России, актера и телеведущего Михаила Борисова стала большой неожиданностью и трагедией как для его близких, так и для поклонников, коллег по сцене. Все как один утверждают: он прославился не только благодаря творческим способностям, но сумел завоевать расположение общества своей человечностью, добротой, поразительным жизнелюбием и отзывчивостью.

В беседе с 5-tv.ru заслуженный артист РФ, юморист Николай Лукинский рассказал несколько ключевых историй из своей жизни, главную роль в которых сыграл Михаил Борисов.

В 2007–2008 годах известные актеры, спортсмены, певцы и музыканты принимали участие в шоу «Король ринга». Приглашен был и Лукинский, противником которого стал актер Михаил Полицеймако. Встречи с ним юморист сильно опасался. Во-первых, потому что разница в весе была около 25 килограммов, да к тому же последний на 15 лет моложе. Во-вторых, в последнем бою он же нокаутировал двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию.

За несколько минут до начала турнира, когда Лукинский совсем поник духом, в зале вдруг появился Михаил Борисов со студентами, учащимися на их курсе. Все были с яркими плакатами и болели за юмориста так громко и сильно, что он, сам того не ожидая, вдруг одержал победу!

«У меня коленки дрожат, я в диком волнении захожу на ринг, сердце стучит, и вижу, сидит Михаил Борисович, вокруг него все студенты мои и держат плакаты. На одном: Лукинский не чувствует боль! Лукинский — ринга король!»; Я уже немножечко улыбнулся. На втором: «Эй, Полицеймако, по печени на-ка!». Я тут уже просто заржал! А староста наш держит плакат на котором написано: «Банкеты, корпоративы и (номер телефона)». Ну, я просто засмеялся и…выиграл! Это меня очень поддержало. Это все Михаил Борисович!» — вспоминал собеседник 5-tv.ru.

mihailborisov.ru

По словам Лукинского, Борисов всегда отличался серьезным подходом к работе и внимательным отношением к окружающим. По сей день юморист с восхищением вспоминает, как актеру удавалось запоминать имена всех своих студентов сразу же после знакомства с ними.

«Михаил Борисович, когда курс наш набрал, уже на втором занятии знал по именам и фамилиям всех студентов, кто был в моей группе — 30 человек! Просто фантастическая какая-то память, умение своим вниманием владеть. Мне неудобно признаваться, но я до конца курса не всех знал. Пять лет учились, представляете?! Вот какое умение концентрироваться, что в общем лежит в основе актерской профессии», — рассказал НиколайЛукинскийй.

Михаил Борисов скончался в субботу, 19 сентября. Состояние 71-летнего телеведущего резко ухудшилось на съемках передачи «Русское лото». В больнице медики выявили у него воспаление легких, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких для проведения дальнейшего обследования и корректного лечения.

У актера заподозрили наличие коронавирусной инфекции, вследствие чего позднее было принято решение о переводе его специализированную больницу. При транспортировке Борисов пережил клиническую смерть, однако врачам удалось его стабилизировать. Спустя некоторое время его состояние снова ухудшилось, однако очередные реанимационные мероприятия результатов не дали.

Ранее 5-tv.ru рассказал о творческом пути актера и телеведущего Михаила Борисова.

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