«Отмеченные печатью смерти»: медиум о совместном фото Борисова с Легкоступовой

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Светлана Александрова
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Выступление певицы в передаче «Русское лото» стало ее последним появлением на телевидении, а снимок с ведущим — один из последних в жизни.

Фото, видео: Семейный архив Анетты Бриль; 5-tv.ru

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Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов Умерла Валентина Легкоступова

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов ушел из жизни в свой «кармический момент», который «был ему положен», считает экстрасенс и таролог Марианна Абравитова.

«Сказать, что его могли спасти, или если бы он уехал на этой скорой, то все было бы иначе, я не могу. Мне все-таки показывают момент судьбы, кармы. И поэтому надо нам всем отпустить его легко, с благодарностью», — сказала предсказательница в интервью 5-tv.ru.

Тот факт, что Михаил Борисов попал на один из последних прижизненных снимков Валентины Легкоступовой, которая умерла чуть больше месяца назад, Абравитова совпадением не считает.

«Есть в эзотерике такое понятие как энергетическое притяжение. Знаете, как „рыбак рыбака видит издалека“. Скажем, у них энергия уже была в чем-то похожая, она была отмечена печатью смерти», — объяснила экстрасенс.

По ее словам, подобное притягивает подобное, и заводит людей с похожей энергией «на один пятачок». Тех, кому пришла пора умирать бессознательно тянет друг к другу.

«Злым роком я бы это не назвала, скорее неким законом, который всегда работает», — резюмировала Марианна Абравитова.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, дочь скончавшейся 14 августа певицы Валентины Легкоступовой обратила внимание на мистическое совпадение. Незадолго до смерти артистка приняла участие в передаче «Русское лото», которую бессменно вел умерший 19 сентября Михаил Борисов. Их совместное фото в студии оказалось последним прижизненным снимком певицы.

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов почувствовал себя плохо 19 сентября прямо во время съемок программы. Скорая увезла 71-летнего артиста в больницу. Врачи диагностировали у него воспаление легких и заподозрили коронавирус. Решено было перевезти Борисова в специализированную клинику, однако спасти его медики не смогли. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца на фоне коронавирусной инфекции в сочетании с гипертензией и диабетом.

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