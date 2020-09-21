На Mercedes из громкого ДТП с рэпером Эллеем в Москве висит штрафов на 113 тысяч

Автомобиль Mercedes из громкого ДТП в центре Москвы имеет долг по неоплаченным штрафам на 113 тысяч рублем. За иномаркой числится 111 нарушений, которые владелец до сих пор не оплатил.

Как удалось установить 5-tv.ru, Mercedes зарегистрирован на ООО «Стройпрогресс». Фирма принадлежит бизнесмену из Осетии Альберту Джуссоеву. Но в момент аварии за рулем был не он, а водитель Александр Куцебо.

Водитель второго участника ДТП, автомобиля Infiniti, — Эльмин Гулиев, он же рэпер Эллей. За ним также числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

Момент страшного ДТП попал на видео. Как уже писал 5-tv.ru, благодаря этому можно понять, что виновником столкновения был, вероятно, водитель Infiniti, рэпер Эллей. Именно он ехал на красный сигнал светофора с большим превышением скорости и сбил троих пешеходов. Одна из пострадавших в итоге лишилась части стопы.

Правоохранительные органы продолжают разбираться в случившемся. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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