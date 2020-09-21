Ростуризм работает над освоением Арктики для путешественников

В ближайшие три года России предстоит председательствовать в международном Арктическом совете. В преддверие этого в Ростуризме ведется работа по выработке единой концепции развития арктического туризма в северных регионах России. В минувшие выходные руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова приняла участие в первом Международном арктическом медиа-конгрессе, который прошел в рамках форума «Доступная Арктика» в Санкт-Петербурге и Мурманске.

Выступая на мероприятии, она отметила, что сегодня в российской Арктике появляются качественные туристические продукты. Уже сейчас можно приобрести тур на уикенд в Арктику, пожить в чумах в Коми. В этом году впервые запущен маршрут из Красноярска в Норильск по Енисею на современном круизном судне.

«Арктический туризм по всему миру растет опережающими темпами. У России есть своя Арктика, которая гораздо ближе чем кажется. Два часа лету из Москвы — и вы оказываетесь на краю земли, в Мурманской области, где Баренцево море, одно из самых красивых явлений природы — северное сияние, где невероятная по красоте, величественная природа, культура северных народов и, конечно же гастрономия, вкуснейшая местная кухня», — рассказала Зарина Догузова.

По ее словам, необходимо выработать единые стандарты для всех арктических регионов страны, активно развивать инфраструктуру и снимать законодательные ограничения. Но делать это нужно аккуратно, чтобы сохранить хрупкую природу Арктики и при этом сделать ее доступнее для путешественников.

К слову, в рамках рабочей поездки глава Ростуризма встретилась с главами Петербурга и Мурманской области Александром Бегловым и Андреем Чибисом. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития туризма в арктических регионах, а также были заключены соглашения, которые продвинут туристические возможности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские школьники открыли новый остров в проливе Вилькицкого в Арктике.