«Дикая боль»: Тамара Семина впервые рассказала о своем самочувствии

Звезда сериала «Вечный зов» Тамара Семина в интервью «Собеседник.ru» впервые рассказала о своем недомогании. По словам 81-летней народной артистки РСФСР, три года назад она крайне неудачно упала на съемках, разбив в кровь ладошки и колени.

Актриса признается, что до сих пор не может оправиться от травмы и сейчас каждый шаг ей дается с большим трудом. Именно по этой причине Тамара Семина отказалась от длительных прогулок и теперь вынуждена ограничивать свои передвижения.

«Я не раз обращалась к травматологам, думала, что, быть может, мне нужно заменить суставы. Врачи меня осматривали и говорили: „Операции не подлежит!“. Мне, оказывается, противопоказаны хирургические вмешательства», — сказала народная артистка РСФСР.

Не так давно медики прописали Тамаре Семиной препарат для инъекций, который должен был снизить боли в коленях. Актриса отмечает, что кое-как нашла лекарство в одной из аптек на окраине Москвы. Несмотря на ожидания, должно эффекта лечение не принесло.

«Еду туда, покупаю уколы для обеих коленок. 50 тысяч — за один укол. Так дорого, караул просто! Оттуда сразу помчала к врачу. Она мне сделала укол. <…> Через несколько часов поехала домой, там тоже не нагружала ноги. Но реакции — никакой! Боль как была, так и осталась. Даже позвонила врачу и сказала: «Я полагала, что ничего хорошего ожидать не могу, но, чтобы в такой степени!» Она ответила: «Значит, вам это лекарство не подошло!», — рассказала актриса.

Тамара Семина постоянно пытается найти выход из положения. Она приобрела финские палки для ходьбы и теперь покидает свое жилище только с ними. Однако, боли в ногах дают о себе знать и приносят откровенный дискомфорт.

«Так не хочется прихрамывать! Но, только наступаешь на ногу — и сразу появляется дикая боль. Я недавно, кстати, купила еще и наколенники. Но, тоже толку чуть! Они еще и ногу перетягивают очень сильно. Врезаются в кожу, перекрывают все сосуды. Я походила в них и думаю: „Да ну их к… матери! Зачем мне это надо!“», — в сердцах отрезала Тамара Семина.

Народная артистка РСФСР не перестает надеяться на чудо и верит, что наступит день, когда она сможет свободно передвигаться, как прежде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тамара Семина тяжело переживает смерть Ирины Печерниковой.