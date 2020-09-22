«Молю Бога, чтобы она осталась жива»: у пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем оторвалась почка

Состояние пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем Надежды Тухтаровой ухудшилось, сейчас врачи ее оперируют. Об этом сообщил телеканалу «360» ее брат Сергей.

«У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец. Состояние очень тяжелое», — рассказал он.

По словам Сергея Тухтарова, в больнице дежурит дочь Надежды, но у них есть еще отец-инвалид, которому близкие еще не сообщили страшную новость.

«Я молю Бога, чтобы она осталась жива», — признался мужчина.

Он также рассказал, что пока представители Эльмина Гулиева (так зовут музыканта) не связывались с семьей пострадавшей.

«Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли „обоюдка“. <…> Очень важно установить, что он ехал на красный свет. <…> Пока на меня никто не давил. Денег не предлагал, как это обычно бывает», — сказал Сергей.

Он не очень верит в то, что виновник аварии понесет заслуженное наказание, и говорит, что с мягким приговором суда соглашаться не намерен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльмин Гулиев, вылетевший на большой скорости на тротуар на Infiniti и впечатавший в стену троих пешеходов, задержан и помещен в следственный изолятор. Авария произошла днем 21 сентября в центре Москвы.