«Молю Бога, чтобы она осталась жива»: у пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем оторвалась почка
Об ухудшении состояния женщины сообщил ее брат. Он не очень верит, что виновник аварии понесет заслуженное наказание.
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин, 5-tv.ru
Состояние пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем Надежды Тухтаровой ухудшилось, сейчас врачи ее оперируют. Об этом сообщил телеканалу «360» ее брат Сергей.
«У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец. Состояние очень тяжелое», — рассказал он.
По словам Сергея Тухтарова, в больнице дежурит дочь Надежды, но у них есть еще отец-инвалид, которому близкие еще не сообщили страшную новость.
«Я молю Бога, чтобы она осталась жива», — признался мужчина.
Он также рассказал, что пока представители Эльмина Гулиева (так зовут музыканта) не связывались с семьей пострадавшей.
«Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли „обоюдка“. <…> Очень важно установить, что он ехал на красный свет. <…> Пока на меня никто не давил. Денег не предлагал, как это обычно бывает», — сказал Сергей.
Он не очень верит в то, что виновник аварии понесет заслуженное наказание, и говорит, что с мягким приговором суда соглашаться не намерен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльмин Гулиев, вылетевший на большой скорости на тротуар на Infiniti и впечатавший в стену троих пешеходов, задержан и помещен в следственный изолятор. Авария произошла днем 21 сентября в центре Москвы.
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