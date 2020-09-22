Кому отдали роль Михаила Ефремова в спектакле «Чапаев и Пустота»?

Михаила Ефремова, много лет исполнявшего главную роль в спектакле Павла Урсула «Чапаев и Пустота» по роману Виктора Пелевина, в новом сезоне заменит Александр Устюгов, известный зрителям по сериалу «Ментовские войны». На официальном сайте спектакля, идущего на сцене вот уже 20 лет, появилась афиша, на которой 43-летний актер позирует в легендарной папахе вместо Ефремова.

«В роли легендарного комдива Василия Ивановича на сцену впервые выйдет Александр Устюгов. Не каждый рискнет играть эту роль после непредсказуемого Ефремова. Но Устюгов не из робкого десятка. Пожелаем же Александру успеха и вдохновения!» — говорится в аннотации к спектаклю.

chapaev.club

Первый спектакль в новом составе пройдет в Москве 22 октября, а затем 19 ноября в Екатеринбурге. И, как пишет StarHit, нынешний юбилейный тур станет для труппы прощальным.

Издание напоминает, что первым роль Василия Ивановича Чапаева исполнил в спектакле актер Сергей Никоненко, однако очень скоро он отказался участвовать в проекте, из-за проблем с алкоголем у коллег. По той же причине спектакль покинули Гоша Куценко и Евгений Сидихин.

Зато Михаил Ефремов подержал «славные» традиции коллектива. И хотя роль Чапаева многие поклонники артиста называли лучшей в его театральной карьере, гастроли сопровождались скандалами. Так, в марте после спектакля в Санкт-Петербурге артист собирался лететь в Ригу, но в петербургском аэропорту его не пустили в самолет, поскольку он был пьян. В конце концов на Ефремова был составлен протокол об административном нарушении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сериал «Вампиры средней полосы», главную роль в котором сыграл осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП Михаил Ефремов, собираются переснять.