«Уже 40 дней тебя нет с нами»: дочь Легкоступовой вспомнила мудрость матери

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль выложила пост на своей странице в Instagram в память о матери на 40-й день после смерти звезды. Девушка вспомнила все, чему ее научила покойная исполнительница.

«Уметь приспособиться под обстоятельства, которые диктует тебе жизнь. Принять, как бы больно тебе ни было. Сделать выводы. Смириться. Выстоять и пройти через все трудности, которые подкидывает жизнь», — привела она эти и еще множество примеров материнской мудрости.

Instagram @anetta_bril

Вместе с тем Бриль призналась, что до сих пор не может пережить смерть Легкоступовой.

«Как теперь все это делать без тебя, я, если честно, пока плохо представляю. Но чувство долга еще никто не отменял. Ради тебя, ради семьи, ради брата, ради детей, ради бабушки, ради всех твоих близких. Любила, люблю и буду любить всегда. 40 дней тебя нет с нами», — написала она.

Также наследница знаменитости призналась, что сделает все для сохранения доброй памяти своей матери. В этом Анетту поддержали и ее подписчики. Пользователи отметили, что им очень не хватает Валентины Легкоступовой.

«Как жаль. Я так ее любила»;

«Светлая память прекрасной певице»;

«Анетточка! Держитесь. Я представляю, как вам тяжело. Недавно сама похоронила маму»;

«Мне постоянно ее не хватает. Часто о ней вспоминаю», — написали они в комментариях.

Прощание с певицей Валентиной Легкоступовой прошло 20 августа 2020 года на Троекуровском кладбище Москвы. Позже ее тело кремировали.

Ранее 5-tv.ru сообщил о мистическом совпадении. Последнее фото Валентины Легкоступовой было сделано со скончавшимся недавно ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым.