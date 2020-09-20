После смерти Михаила Борисова дочь Легкоступовой рассказала своему адвокату о мистическом совпадении
Последний снимок при жизни певицы был сделан вместе со скончавшимся 19 сентября телеведущим «Русского лото».
Закрыть
Смотрите также:
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina; 5-tv.ru
Дочь скончавшейся 14 августа Валентины Легкоступовой Анетта Бриль увидела мистическую составляющую в последнем прижизненном снимке матери с телеведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым.
Как заявил 5-tv.ru адвокат дочери певицы Сергей Жорин, Анетта позвонила ему и рассказала, что незадолго до смерти Валентина Легкоступова приняла участие в передаче «Русское лото». По словам Бриль, это было последнее выступление матери на телевидении и снимок, сделанный в студии вместе с Михаилом Борисовым, также оказался последним прижизненным кадром эстрадной звезды.
«Это было буквально незадолго до смерти, перед вот этими трагичными празднованиями бракосочетания», — передал слова дочери Легкоступовой юрист и добавил, что в связи с этим у дочери, конечно, появились какие-то мысли о мистическом стечении обстоятельств.
Бессменный ведущий программы «Русское лото» 19 сентября почувствовал себя плохо прямо на съемках программы. Прибывшая скорая помощь доставила 71-летнего Борисова в больницу, где он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.
Медики диагностировали у телеведущего воспаление легких и продолжили проводить обследование на наличие коронавирусной инфекции. Было принято решение о транспортировке артиста в специализированную клинику, во время которой Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать.
Врачи боролись за жизнь Михаила Борисова до последнего, но уже в больнице реанимационные мероприятия не дали результатов. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца, а также коронавирус в сочетании с гипертензией и диабетом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие творческие планы не успел осуществить внезапно скончавшийся телеведущий Михаил Борисов.
- 20 сент
- Кто будет вести «Русское лото» после смерти Михаила Борисова
- 20 сент
- Ушел учитель: Михаил Борисов создал целую плеяду российских кинозвезд
- 20 сент
- В «Столото» прокомментировали информацию о смерти Михаила Борисова
- 20 сент
- Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»
- 20 сент
- Великий педагог и всенародный ведущий: творческий путь Михаила Борисова
- 19 сент
- Ведущий «Русского лото» умер при транспортировке в другую больницу
- 19 сент
- Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов пережил клиническую смерть
- 19 сент
- Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила госпитализацию брата
- 19 сент
- Ведущий «Русского лото» госпитализирован в больницу и введен в кому
Читайте также
54%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?