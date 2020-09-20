После смерти Михаила Борисова дочь Легкоступовой рассказала своему адвокату о мистическом совпадении

Дочь скончавшейся 14 августа Валентины Легкоступовой Анетта Бриль увидела мистическую составляющую в последнем прижизненном снимке матери с телеведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым.

Как заявил 5-tv.ru адвокат дочери певицы Сергей Жорин, Анетта позвонила ему и рассказала, что незадолго до смерти Валентина Легкоступова приняла участие в передаче «Русское лото». По словам Бриль, это было последнее выступление матери на телевидении и снимок, сделанный в студии вместе с Михаилом Борисовым, также оказался последним прижизненным кадром эстрадной звезды.

«Это было буквально незадолго до смерти, перед вот этими трагичными празднованиями бракосочетания», — передал слова дочери Легкоступовой юрист и добавил, что в связи с этим у дочери, конечно, появились какие-то мысли о мистическом стечении обстоятельств.

Семейный архив Анетты Бриль

Бессменный ведущий программы «Русское лото» 19 сентября почувствовал себя плохо прямо на съемках программы. Прибывшая скорая помощь доставила 71-летнего Борисова в больницу, где он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Медики диагностировали у телеведущего воспаление легких и продолжили проводить обследование на наличие коронавирусной инфекции. Было принято решение о транспортировке артиста в специализированную клинику, во время которой Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать.

Врачи боролись за жизнь Михаила Борисова до последнего, но уже в больнице реанимационные мероприятия не дали результатов. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца, а также коронавирус в сочетании с гипертензией и диабетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие творческие планы не успел осуществить внезапно скончавшийся телеведущий Михаил Борисов.