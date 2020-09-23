«Я счастлива»: Лиза Арзамасова впервые прокомментировала роман с Авербухом

|
Анастасия Шадская
29

Знаменитости долгое время старались не афишировать отношения.

«Я счастлива»: Лиза Арзамасова впервые прокомментировала роман с Авербухом

Фото: Instagram @liza_arzamasova

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова впервые с появления слухов о ее романе с 46-летним Ильей Авербухом ответила на вопросы о личной жизни в интервью для издания «7 Дней».

Бывший фигурист Илья Авербух почти сразу после первых статей в сети подтвердил, что встречается с Арзамасовой. А вот сама молодая актриса несколько недель молчала. Но недавно в сторис ее страницы в Instagram мелькнул салон автомобиля спортсмена, а затем и его рука. Так все поняли, что пара живет вместе.

Арзамасова пояснила, почему не хочет обсуждать свой роман. 

«Для того, чтобы рассказывать про личное, нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или — мы поделимся», — с намеком ответила она.

Девушка с горечью отозвалась о недобросовестных СМИ, где публикуют статьи на тему ее жизни. Больше всего в этой ситуации ее поразили некомпетентные и чужие ей люди, у которых берут комментарии. Но на общий настрой девушки даже это не повлияло.

«Пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо. Этим летом я счастлива», - призналась звезда. 

Точно неизвестно, когда между Арзамасовой и Авербухом начались отношения. Это могло случиться еще несколько лет назад, ведь они были давно знакомы и дружили. Фанаты считают, что роман завязался около двух лет назад. Говорят, что фигурист  уже даже познакомил актрису с сыном от брака с экс-партнершей по льду Ириной Лобачевой Мартином.

Ранее 5-tv.ru писал, как отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына со звездой «Папиных дочек».

Читайте также

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:28
Двоих руководителей «секты Виссариона» арестовали в Новосибирске — видео
7:23
Почему турагентства и отели массово закрываются в России?
7:14
«Я счастлива»: Лиза Арзамасова впервые прокомментировала роман с Авербухом
7:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
6:55
Александр Галибин: «Я считаю себя ленинградцем, а не петербуржцем»
6:53
Видео: Машины раскидало по дороге после массового ДТП в центре Петербурга

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
А был ли мальчик? — Дочь Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола
Диетолог назвала ТОП-5 самых опасных продуктов для завтрака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок