«Я счастлива»: Лиза Арзамасова впервые прокомментировала роман с Авербухом

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова впервые с появления слухов о ее романе с 46-летним Ильей Авербухом ответила на вопросы о личной жизни в интервью для издания «7 Дней».

Бывший фигурист Илья Авербух почти сразу после первых статей в сети подтвердил, что встречается с Арзамасовой. А вот сама молодая актриса несколько недель молчала. Но недавно в сторис ее страницы в Instagram мелькнул салон автомобиля спортсмена, а затем и его рука. Так все поняли, что пара живет вместе.

Арзамасова пояснила, почему не хочет обсуждать свой роман.

«Для того, чтобы рассказывать про личное, нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или — мы поделимся», — с намеком ответила она.

Девушка с горечью отозвалась о недобросовестных СМИ, где публикуют статьи на тему ее жизни. Больше всего в этой ситуации ее поразили некомпетентные и чужие ей люди, у которых берут комментарии. Но на общий настрой девушки даже это не повлияло.

«Пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо. Этим летом я счастлива», - призналась звезда.

Точно неизвестно, когда между Арзамасовой и Авербухом начались отношения. Это могло случиться еще несколько лет назад, ведь они были давно знакомы и дружили. Фанаты считают, что роман завязался около двух лет назад. Говорят, что фигурист уже даже познакомил актрису с сыном от брака с экс-партнершей по льду Ириной Лобачевой Мартином.

Ранее 5-tv.ru писал, как отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына со звездой «Папиных дочек».