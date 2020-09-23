«Слова мои, а боль ее»: Мария Захарова написала текст новой песни Любови Успенской

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Татьяна Меркер
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Новая композиция рассказывает о непростых отношениях королевы шансона и ее дочери.

«Слова мои, а боль ее»: Мария Захарова написала текст новой песни Любови Успенской

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Отношения королевы русского шансона Любови Успенской с ее единственной дочерью Татьяной Плаксина вряд ли можно назвать простыми и доверительными. Несколько месяцев назад певица практически публично отреклась от дочери. В эфире одного из телевизионных шоу она заявила, что молит Бога, чтобы Татьяна перестала считать ее матерью.

Кажется, что шансов на примирение двух самых близких друг для друга людей уже не осталось. Сегодня Успенская выпустила новую песню, посвященную дочери. Она вышла под названием «Я слишком тебя любила».

Над текстом к этой песне Любови Успенской потрудилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее», — пояснила Захарова на своей странице в Facebook.

Раздор между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной приобрел публичный характер в феврале 2020 года, когда 30-летняя дочь певицы рассказала в эфире на федеральном канале о шокирующих подробностях их отношений со знаменитой мамой. По словам наследницы королевы русского шансона, родительница над ней издевалась. После этого девушка бежала из дома. Сейчас она находится в Лос-Анджелесе и не желает общаться с матерью. Ранее 5-tv.ru писал, что приятельница певицы сообщила о депрессии у Любови Успенской после разлада с дочерью.

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