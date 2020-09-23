Фабрика слухов: Китай выразил официальный протест после обвинений Трампа

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Накануне, выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент США заявил о необходимости призвать к ответу Китай за появление COVID-19.

Фото, видео: TASS / EPA / JEROME FAVRE, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

После заседания Генассамблеи разразился международный скандал. Китай выразил США официальный протест в связи с обвинениями в распространении коронавируса.

Как сказано в ноте, опубликованной на сайте МИД КНР, «американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей».

Дональд Трамп уже не раз обвинял Китай в распространении коронавируса, но впервые эти обвинения прозвучали на одном из главных мировых политических событий.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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