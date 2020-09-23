Пашаев заявил о намерении баллотироваться в Госдуму
Юрист, представлявший в суде Михаила Ефремова, был лишен адвокатского статуса.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Эльман Пашаев заявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости. Юрист, представлявший в суде Михаила Ефремова, был лишен адвокатского статуса. Информация уточняется.
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