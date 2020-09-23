Мастер куплетов и пародии: чем запомнится конферансье Арнольд Гумницкий

Во вторник, 22 сентября, на 81-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, знаменитый конферансье и режиссер Арнольд Гумницкий. Причина его смерти родственниками не оглашалась. Известно лишь, что в последние дни он пребывал в санатории в Пушкинском городском округе.

Артист — это призвание

Арнольд Гумницкий из тех людей, для кого профессия не работа, а призвание. С самого детства он мечтал о карьере артиста, тяготел к пародии, куплетам, а потому по окончании школы стал подыскивать учебное заведение с соответствующим направлением.

В театральный вуз Гумницкий поступать не хотел, поскольку обучение растянулось бы долгие четыре года. В итоге в 1957 году будущий конферансье поступил на отделение клоунады и музыкальной эксцентрики Государственного училища циркового искусства (ГУЦИ), где оно заняло на 12 месяцев меньше.

По окончании ГУЦИ в 1960-м, талантливого молодого человека пригласил на эстраду уже знаменитый в то время конферансье Михаил Гаркави, возглавлявший Отдел сатиры и юмора Москонцерта. Этот период и стал началом блистательной карьеры Арнольда Гумницкого.

Помимо выступлений в качестве ведущего мероприятий артист занимался также написанием собственных пародий, исполнял юморески, куплеты и фельетоны на певца Леонида Утесова, актеров Анатолия Папанова и Евгения Леонова и других знаменитостей. Позднее, по окончании режиссерского факультета ГИТИСа, принялся за постановку театрализованных программ. Из них наиболее известны: «Нет, не забудет солдат!», «Эстафета Садовое кольцо», «Московских окон не гасимый свет» к 70-летию «Вечерней Москвы».

Соцсети

В беседе с 5-tv.ru экс-участники ВИА «Веселые ребята» Вячеслав Малежик и Анатолий Алешин признались: сотрудничать с Арнольдом Гумницким всегда было легко. А все потому что он — настоящий профессионал своего дела.

«Он был уже известным конферансье, когда я пришел в „Веселые ребята“. Он помогал молодым. Знал практически всех известных людей, начиная от Иосифа Кобзона и заканчивая, условно говоря, Ксенией Геогриади. Насколько я знаю, он занимался, в том числе, благотворительной деятельностью. Мне очень жаль и хотел бы выразить соболезнования его близким. Хорошие люди уходят, к сожалению. Время безжалостно», — высказался Малежик.

Алешин поддержал коллегу и назвал Гумницкого человеком с потрясающим чувством юмора. По словам музыканта, этот артист обладал уникальной способностью вести мероприятия как истинный конферансье — в классическом стиле. С современными ведущими торжеств его вряд ли можно сравнить.

«Он был великолепный человек, замечательный! Одним из его коронных номеров было пародирование Леонида Утесова. Он прекрасно его пародировал! Мы в быту не пересекались, поэтому мне сложно сказать что-нибудь про особенности его характера, а вот на гастролях он был совершенно неконфликтный и высокий профессионал!» — заключил экс-участник «Веселых ребят».

Ранее 5-tv.ru рассказал о последних часах жизни известного актера и телеведущего Михаила Борисова.