«Высший пилотаж!» — Жигунов заявил, что стюардесса удалила ему зуб в полете

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Валентин Черников
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Актер и продюсер опубликовал забавное фото из самолета с перевязанной щекой.

Фото, видео: Instagram @zhigunov_sergey

Полет в самолете обернулся для Сергея Жигунова операцией по удалению зуба. Об этом актер и продюсер рассказал подписчикам в Instagram.

«Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю «шестерку». Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта «Константин Паустовский», — написал Жигунов.

К посту он прикрепил фото из самолета, на котором сидит с несчастным лицом и перевязанной вокруг него повязкой.

Instagram @zhigunov_sergey

«Стюардесса возит с собой инструмент стоматолога?!» — удивился один из подписчиков.

«Всегда», — ответил Жигунов.

Не лишенные чувства юмора пользователи сразу поняли, что известный любитель розыгрышей отмочил очередную шутку. Подобное «гардемарин» уже проделал в июле этого года, когда заявил в микроблоге, что актер Максим Аверин выстрелил ему в голову из табельного оружия. Это сообщение он сопроводил снимком с травмированным лбом. В считанные часы СМИ разнесли информацию об инциденте на съемках продолжения сериала «Горюнов». Позже Жигунов признался, что всего лишь ударился головой о камеру.

На этот раз придуманная звездой история оказалась еще фантастичнее, и потому не взволновала фанатов. Зато, от души повеселила. На шутку поклонники отметили в аналогичной манере.

«Бывший стоматолог и чемпионка по боксу Кира удалила „шестерку“ и еще пару ненужных зубов!»

«За веревочку к трапу — и на взлет»;

«Какие у нас подкованные стюардессы! Зуб не забудьте под подушку положить»;

«Это и есть высший пилотаж!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Безрукова рассказала, как Сергей Жигунов едва не погиб на съемках.

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