Путин встретится в Кремле с членами Совета Федерации — основные тезисы

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В приоритете обсуждения были законопроекты для реализации поправок к Конституции.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент сегодня пригласил в Кремль в полном составе Совет Федерации. Сенаторам предстоит провести непростую осеннюю сессию. В приоритете - законопроекты для реализации изменений в Конституцию. Как сказал Владимир Путин, граждане стали настоящими соавторами обновленного Основного закона страны и должны в полной мере ощутить действия поправок.

Какие акценты расставил глава государства, знает корреспондент Виктор Синеок. Подробнее смотрите в видеорепортаже. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о повышении пенсии в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.

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