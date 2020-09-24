Президент сегодня пригласил в Кремль в полном составе Совет Федерации. Сенаторам предстоит провести непростую осеннюю сессию. В приоритете - законопроекты для реализации изменений в Конституцию. Как сказал Владимир Путин, граждане стали настоящими соавторами обновленного Основного закона страны и должны в полной мере ощутить действия поправок.

Какие акценты расставил глава государства, знает корреспондент Виктор Синеок. Подробнее смотрите в видеорепортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о повышении пенсии в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.