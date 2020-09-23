Рэпер Эллей признал вину в совершении резонансного ДТП в Москве

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Алиса Маркова
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Адвокат настаивает на домашнем аресте музыканта, однако следователь против.

Рэпер Эллей признал вину в совершении резонансного ДТП в Москве

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Эльмин Гулиев, известный как рэпер Эллей, признал вину в совершении резонансного ДТП в Москве, в результате которого тяжело пострадали три человека. Также он заявил о намерении помогать пострадавшим.

Его адвокат настаивает на домашнем аресте музыканта, однако следователь против. По его словам, в квартире с Гулиевым живет его девушка и хозяин жилища, более того, пострадавшие получили тяжелые травмы.

Infiniti с рэпером за рулем двигался по Остоженке из центра столицы в направлении области. Проехав на красный свет, автомобиль столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило в сторону. Она сбила пешеходов и протаранила здание.

В результате одна из пострадавших в аварии лишилась голени и у нее оторвалась почка, а другой человек находится в тяжелом состоянии. Сидевшая с артистом в машине звезда TikTok Анжелика Алдарева получила перелом ноги. За машиной рэпера числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что судья отказалась арестовывать рэпера Эллея после страшного ДТП в Москве.

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