Судья отказалась арестовывать рэпера Эллея после страшного ДТП в Москве

Участника резонансного ДТП — Эльмина Гулиева, известного как рэпер Эллей, доставили в Таганский районный суд Москвы. На заседании должен был решиться вопрос об избрании меры пресечения в отношении артиста.

Как стало известно 5-tv.ru, следствие ходатайствовало о заключении исполнителя под стражу. По версии правоохранителей, Эллей ответственен за страшную аварию в центре столицы. Однако судья не стала принимать решение об аресте музыканта, поскольку была не удовлетворена документами, которые подготовили правоохранители. Она предоставила им время на доработку. Гулиева вернули в автозак и увезли из суда.

Infiniti с рэпером за рулем двигался по Остоженке из центра столицы в направлении области. Проехав на красный свет, автомобиль столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило в сторону. Она сбила пешеходов и протаранила здание.

В результате одна из пострадавших в аварии лишилась голени и у нее оторвалась почка, а другой человек находится в тяжелом состоянии. Сидевшая с артистом в машине звезда TikTok Анжелика Алдарева получила перелом ноги. За машиной рэпера числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что участница ДТП с Эллеем станцевала в полицейской форме.