Адвокат просил отправить артиста под домашний арест.

Рэпера Эллея арестовали на два месяца

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Таганский районный суд Москвы арестовал рэпера Эллея на два месяца после резонансного ДТП, в котором тяжело пострадали три человека. Адвокат просил отправить артиста под домашний арест, однако следователю удалось настоять на своем.

Эльмин Гулиев признал свою вину, попросил прощения и заявил о намерении компенсировать причиненный ущерб пострадавшим с дохода от его музыки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что следствие квалифицировало деяние рэпера по уголовной статье — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Положение Эллея затруднило то, что в момент аварии в его крови присутствовали наркотики — к таким выводам пришли медэксперты.

Как уточняют источники 5-tv.ru, Гулиев отрицал употребление наркотических веществ. По его словам, единственное, что он принимает — это болеутоляющие таблетки в связи с остеохондрозом.

Infiniti с рэпером за рулем двигался по Остоженке из центра столицы в направлении области. Проехав на красный свет, автомобиль столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило в сторону. Она сбила пешеходов и протаранила здание.

В результате одна из пострадавших в аварии лишилась голени и у нее оторвалась почка, а другой человек находится в тяжелом состоянии. Сидевшая с артистом в машине звезда TikTok Анжелика Алдарева получила перелом ноги. За машиной рэпера числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

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