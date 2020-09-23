МВД: рэпер Эллей был под наркотиками, когда сбил пешеходов в центре Москвы

|
Валентин Черников
37

На основании результатов экспертизы следствие переквалифицировало обвинение на более тяжкое.

Фото, видео: Соцсети, 5-tv.ru

В момент резонансного ДТП Эльмин Гулиев, известный как рэпей Эллей, вел машину в состоянии наркотического опьянения. Такое заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк на основании данных медэкспертизы.

«Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое», — сообщила Волк.

По ее словам, изначально в отношении артиста возбудили уголовное дело по части первой статьи 264 Уголовного кодекса — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Теперь ввиду новых обстоятельств первая часть указанной статьи заменена на вторую. Это предполагает более тяжкое наказание. Если в первом случае молодому человеку грозило бы до двух лет лишения свободы, теперь речь идет о сроке от трех до семи лет.

Infiniti с рэпером за рулем двигался по Остоженке из центра столицы в направлении области. Проехав на красный свет, автомобиль столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило в сторону. Она сбила пешеходов и протаранила здание.

В результате одна из пострадавших в аварии лишилась голени и у нее оторвалась почка, а другой человек находится в тяжелом состоянии. Сидевшая с артистом в машине звезда TikTok Анжелика Алдарева получила перелом ноги. За машиной рэпера числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что судья отказалась арестовывать рэпера Эллея после страшного ДТП в Москве.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:35
МВД: рэпер Эллей был под наркотиками, когда сбил пешеходов в центре Москвы
19:33
Фабрика слухов: Китай выразил официальный протест после обвинений Трампа
19:19
«Высший пилотаж!» — Жигунов заявил, что стюардесса удалила ему зуб в полете
19:06
СК РФ собрал доказательства по делу о мошенничестве депутата Мосгордумы
18:57
Россия расширила перечень невъездных граждан Евросоюза
18:52
«Чем будете топить? Дровами?» — Путин ответил на отказ ЕС от атомной энергетики

Сейчас читают

Миллионерша под счастливой звездой: Сколько зарабатывает самый узнаваемый астролог Василиса Володина
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН
«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок