МВД: рэпер Эллей был под наркотиками, когда сбил пешеходов в центре Москвы

В момент резонансного ДТП Эльмин Гулиев, известный как рэпей Эллей, вел машину в состоянии наркотического опьянения. Такое заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк на основании данных медэкспертизы.

«Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое», — сообщила Волк.

По ее словам, изначально в отношении артиста возбудили уголовное дело по части первой статьи 264 Уголовного кодекса — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Теперь ввиду новых обстоятельств первая часть указанной статьи заменена на вторую. Это предполагает более тяжкое наказание. Если в первом случае молодому человеку грозило бы до двух лет лишения свободы, теперь речь идет о сроке от трех до семи лет.

Infiniti с рэпером за рулем двигался по Остоженке из центра столицы в направлении области. Проехав на красный свет, автомобиль столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило в сторону. Она сбила пешеходов и протаранила здание.

В результате одна из пострадавших в аварии лишилась голени и у нее оторвалась почка, а другой человек находится в тяжелом состоянии. Сидевшая с артистом в машине звезда TikTok Анжелика Алдарева получила перелом ноги. За машиной рэпера числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что судья отказалась арестовывать рэпера Эллея после страшного ДТП в Москве.