Рэпер Эллей имел судимость за грабеж и 49 раз нарушал ПДД

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Валентин Черников
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Участник страшного ДТП в Москве отрицает, что принимал наркотики.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, 5-tv.ru

Участник громкого ДТП в Москве Эльмин Гулиев, известный как рэпей Эллей, был судим за грабеж. Такая подробность его биографии стала известна на судебном заседании об избрании меры пресечения. Начинающий артист привлекался к уголовной ответственности около десяти лет назад и получил условный срок.

Впоследствии исполнитель имел проблемы с законом в части нарушения правил дорожного движения. По данным правоохранителей, в общей сложности Эллей допустил 49 нарушений, но всякий раз отделывался административными наказаниями.

На сей раз следствие квалифицировало его деяние по уголовной статье — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Положение Эллея затрудняет тот факт, что в момент аварии в его крови присутствовали наркотики — к таким выводам пришли медэксперты.

Как уточняют источники 5-tv.ru, Гулиев отрицает употребление наркотических веществ. По его словам, единственное, что он принимает — это болеутоляющие таблетки в связи с остеохондрозом. В остальном рэпер согласился с мнением следствия и раскаялся в совершении ДТП. Артист попросил прощения у потерпевших и попросил суд «не ломать ему судьбу».

Тем не менее следствие попросило поместить молодого человека в СИЗО на два месяца из-за тяжести его нарушения и невозможности домашнего ареста — по адресу, где Эллей планировал отбывать арест, проживает его арендодатель и девушка.

Infiniti с рэпером за рулем двигался по Остоженке из центра столицы в направлении области. Проехав на красный свет, автомобиль столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило в сторону. Она сбила пешеходов и протаранила здание.

В результате одна из пострадавших в аварии лишилась голени и у нее оторвалась почка, а другой человек находится в тяжелом состоянии. Сидевшая с артистом в машине звезда TikTok Анжелика Алдарева получила перелом ноги. За машиной рэпера числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Эллей признал вину в совершении резонансного ДТП в Москве.

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