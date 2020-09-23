Защита обжалует арест рэпера Эллея по делу о ДТП

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Карина Бернтгольц
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Согласно решению суда, музыканта арестовали на два месяца.

Защита обжалует арест рэпера Эллея по делу о ДТП

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Защита рэпера Эллея обжалует его арест. Об этом сообщила адвокат музыканта Ирина Зарванская, пишет ТАСС. В беседе с журналистами юрист заявила о несогласии с мерой пресечения в отношении музыканта, избранной судом.

Как сообщал 5-tv.ru, Таганский районный суд Москвы арестовал Эльмина Гулиева на два месяца после аварии, в которой тяжело пострадали три человека. Адвокат просил отправить артиста под домашний арест.

В ходе заседания обвиняемый  признал свою вину, попросил прощения и заявил о намерении компенсировать причиненный ущерб пострадавшим с дохода от его музыки.

Infiniti с рэпером за рулем двигался по Остоженке из центра столицы в направлении области. Проехав на красный свет, автомобиль столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило в сторону. Она сбила пешеходов и протаранила здание.

В результате одна из пострадавших в аварии лишилась голени и у нее оторвалась почка, а другой человек находится в тяжелом состоянии. Сидевшая с артистом в машине звезда TikTok Анжелика Алдарева получила перелом ноги. За машиной рэпера числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

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