«Гладит свирепого льва»: Таролог оценил шансы Тарзана и Королевой сохранить брак

Скандал вокруг измены Сергея «Тарзана» Глушко супруге — заслуженной артистке РФ Наташе Королевой — не имеет ни малейшего отношения к пиару, считает таролог Александр Тайлер. Специально для 5-tv.ru в режиме онлайн провидец сделал расклад на будущее звездной четы.

По словам эксперта, сейчас Глушко и Королева действительно переживают серьезный кризис. Но при этом никто из супругов даже не допускает мысль о разводе.

«Каждый друг за друга держится очень сильно. Наташа еще рассматривает Тарзана в качестве своего мужчины, а у него к Наташе есть чувства. Они расстались и взаимно скучают друг по другу», — подчеркнул Тайлер.

По словам таролога, решить ситуацию с изменами певице и стриптизеру будет очень сложно и, скорее всего, на это уйдет немало времени. Впереди — ссоры, крики и даже драки. Но в итоге обоих ожидает бесконечное счастье. Александр отметил: инициатором применения выступит Королева.

«Наталья на Тарзана оказывает огромное влияние как женщина, у нее огромное количество женской энергии. Это та ситуация, когда женщина гладит свирепого льва по голове, и он успокаивается. Что будет дальше? Они сойдутся и будут жить снова вместе — это 100%. Стабильность, крепкая семья, достаток — все будет у них. <…> По факту получается, что это не постановка ради пиара, это — реальная ситуация», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей «Тарзан» Глушко лично подтвердил факт измены Наташе Королевой с начинающей актрисой Анастасией Шульженко. Девушка отметила, встречалась с женатым любовником на протяжение полутора лет. Позже вскрылась их интимная переписка.