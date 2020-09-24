Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального

Судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Алексея Навального. Информацию об этом пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш разместила в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, постановление суда о запрете каких-либо манипуляций с недвижимостью было вынесено еще 27 августа.

«Приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея», — заявила Ярмыш.

Родственники блогера ситуацию никак не комментировали. Известно, что в настоящее время Алексей Навальный и его супруга Юлия находятся в Германии.

Twitter @Kira_Yarmysh

20 августа основателю ФБК стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки борта в Омске, Навального госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики ввели его в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на организм и вывести из кризиса.

По результатам анализов, версия об отравлении Алексея не подтвердилась: не были найдены ни яды, ни следы их присутствия. По мнению омских врачей, у блогера произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение уровня глюкозы в крови.

22 августа родственники Навального приняли решение о дальнейшем его лечении в немецкой клинике Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что некто предпринял попытку отравить блогера боевым веществом из группы «Новичок». При этом никаких тому доказательств до сих пор не представлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали ситуацию с неутвержденным диагнозом блогера Алексея Навального.