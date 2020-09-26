«Зенит» разгромил «Уфу» и вернул себе первенство в турнирной таблице

«Зенит» разгромил «Уфу» в матче девятого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). «Сине-бело-голубые» обыграли соперников на домашнем стадионе «Газпром Арена» со счетом 6:0.

Голом на 24-й минуте открыл счет Сердар Азмун. Через восемь минут арбитр назначил пенальти из-за фола со стороны уфимской команды, Артем Дзюба реализовал его. Всего нападающий и капитан «Зенита» забил за матч три мяча, дублем отметился Азмун, шестой гол забил Алексей Сутормин.

Не обошлось в игре и без травм. Азмун получил повреждение во втором тайме, его с поля увезли на электромобиле. Также пострадал Малком, но он смог покинуть поле самостоятельно.

Таким образом, «Зенит» набрал 20 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Зенит» обыграл ЦСКА в матче третьего тура Тинькофф Российской премьер-лиги.