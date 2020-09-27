Харьковский губернатор рассказал о последних переговорах летчиков разбившегося Ан-26

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Светлана Александрова
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По словам Алексея Кучера, экипажу аварийного самолета не давали разрешения на посадку, пока сажали другой борт.

Фото, видео: Соцсети

Тема:
Украинский кризис

За минуту до падения Ан-26 на Украине экипаж самолета вел переговоры с диспетчерами. О последних мгновениях разбившихся военных летчиков рассказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

«Ребята были на связи за минуту до начала падения. Еще в 20:44 ребята выходили на связь, а буквально за минуту все… самолет упал…» — написал Кучер на своей странице в Facebook

Он также отметил, что экипажу аварийного самолета выдали разрешение на посадку только через минуту после запроса, потому что в то время сажали другой борт. При этом уже было известно, что Ан-26 неисправен.

«Мы потеряли лучших мальчиков, нашу военную элиту, и такие ошибки недопустимы. Виноватый должен быть наказан», — заявил глава региона.

Facebook.com/olexiykucher.kh

Алексей Кучер сообщил, что с места катастрофы изъяты «черные ящики» самолета, однако записи пока не расшифрованы.

Военный Ан-26 разбился под Чугуевом в Харьковской области вечером 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек, большинство из них курсанты Харьковского университета Воздушных сил. 25 человек погибли на месте. Еще один скончался позже в больнице. Выжить удалось одному 20-летнему курсанту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смерть украинских курсантов за несколько часов до трагедии «напророчили» в соцсетях.

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