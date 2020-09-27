Журналист и телеведущая Ирена Понарошку опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором в фате и белом платье невесты сообщает, что ее выдали замуж.

«Вы такие милые. Я зашла в директ, а меня там уже выдали замуж за приятного человека, который всего-то лишь сделал мне подарок», — говорит телезвезда.

Instagram @irenaponaroshku

Ранее она опубликовала в сторис видео, на котором садится в поезд с большим чемоданом. Надпись на ролике поясняет, что «один приятный человек» решил сделать ей подарок, о котором она мечтала два года, и теперь едет за этим подарком.

Понарошку пообещала, что если действительно решит выйти замуж, она объявит об этом совсем по-другому — гораздо громче.

«Но не сейчас, девочки, не сейчас», — написала Ирена.

Instagram @irenaponaroshku