Ирену Понарошку фанаты «выдали замуж за приятного человека» — видео
Звезда записала видеообращение к подписчикам в фате и белом платье.
Фото, видео: Instagram @irenaponaroshku
Журналист и телеведущая Ирена Понарошку опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором в фате и белом платье невесты сообщает, что ее выдали замуж.
«Вы такие милые. Я зашла в директ, а меня там уже выдали замуж за приятного человека, который всего-то лишь сделал мне подарок», — говорит телезвезда.
Ранее она опубликовала в сторис видео, на котором садится в поезд с большим чемоданом. Надпись на ролике поясняет, что «один приятный человек» решил сделать ей подарок, о котором она мечтала два года, и теперь едет за этим подарком.
Понарошку пообещала, что если действительно решит выйти замуж, она объявит об этом совсем по-другому — гораздо громче.
«Но не сейчас, девочки, не сейчас», — написала Ирена.
Как ранее сообщал 5-tv.ru чуть больше месяца назад официально подтвердились слухи о разводе Ирены Понарошку и музыканта Александром Листом, более известным как DJ List. Знаменитости узаконили отношения в 2010 году и в браке родились двое детей: Серафиму уже девять лет, а Теодору скоро исполнится два года.
Читайте также
87%
-0.36 89.66
-0.32
Нашли ошибку?