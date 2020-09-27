Ирену Понарошку фанаты «выдали замуж за приятного человека» — видео

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Светлана Александрова
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Звезда записала видеообращение к подписчикам в фате и белом платье.

Фото, видео: Instagram @irenaponaroshku

Журналист и телеведущая Ирена Понарошку опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором в фате и белом платье невесты сообщает, что ее выдали замуж.

«Вы такие милые. Я зашла в директ, а меня там уже выдали замуж за приятного человека, который всего-то лишь сделал мне подарок», — говорит телезвезда.

Instagram @irenaponaroshku

Ранее она опубликовала в сторис видео, на котором садится в поезд с большим чемоданом. Надпись на ролике поясняет, что «один приятный человек» решил сделать ей подарок, о котором она мечтала два года, и теперь едет за этим подарком.

Понарошку пообещала, что если действительно решит выйти замуж, она объявит об этом совсем по-другому — гораздо громче.

«Но не сейчас, девочки, не сейчас», — написала Ирена.

Instagram @irenaponaroshku

Как ранее сообщал 5-tv.ru чуть больше месяца назад официально подтвердились слухи о разводе Ирены Понарошку и музыканта Александром Листом, более известным как DJ List. Знаменитости узаконили отношения в 2010 году и в браке родились двое детей: Серафиму уже девять лет, а Теодору скоро исполнится два года.

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