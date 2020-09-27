В Нагорном Карабахе заявили о гибели десяти военных в боях с Азербайджаном. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности непризнанной республики Самвел Бабаян, отметив, что это произошло из-за обострения ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном.

«Приблизительно десять военнослужащих погибли. Но цифры пока неточные. Нам нечего скрывать, и все данные будут обнародованы», — сказал Бабанян, пишет «Интерфакс».

Представитель непризнанной республики также отметил, что Азербайджан понес большие потери «как в живой силе, так и в технике» в результате обострения конфликта в регионе.

«Наша цель — принудить противника к миру», — добавил Бабанян.

В свою очередь и Армения, и Азербайджан возложили вину за обострение ситуации друг на друга.

Тем временем по версии официального представителя Министерства обороны Азербайджана Анара Эйвазова, конфликт в Нагорном Карабахе обострился из-за того, что вооруженные силы Армении осуществили широкомасштабную провокацию и интенсивно обстреляли позиции азербайджанской армии.

«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чирагли и Орта Гарванд Агдамского района, сел Алханлы и Шукурбайли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района погибло и ранено мирное население. Гражданская инфраструктура была серьезно повреждена», — заявил Эйвазов.

В то же время представители Армении заявили, что обстрел начал именно Азербайджан.

«Сегодня с раннего утра азербайджанская сторона начала интенсивный обстрел по всей протяженности линии соприкосновения, целенаправленно обстреливая также мирные населенные пункты, в том числе и столицу Степанакерт», — говорится в сообщении МИД страны.

В Министерстве обороны Армении отметили, что на линии соприкосновения было уничтожено три наступающих азербайджанских танка. Азербайджан не подтверждает потери.