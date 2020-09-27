Лавров обсудил с главой МИД Армении положение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения с Карабахом и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.

Отмечается, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

Пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян говорил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.