«Все было скрыто»: отец участника отбора на «Детское Евровидение» о скандале с голосованием

Отец участника национального отбора на «Детское Евровидение — 2020» от России Рутгера Гарехта прокомментировал скандал вокруг итогов голосования.

Накануне стало известно, что представлять страну на международном песенном конкурсе будет 11-летняя петербурженка София Феськова. Именно она в суммарном зачете на несколько баллов обошла лидера интернет-голосования Рутгера Гарехта.

Позднее стало известно, что мама мальчика была сильно возмущена результатами отбора, проводимого Академией Игоря Крутого. Женщина выразила мнение, что они были, как минимум, не объективными. Зацепившись за эту мысль, пользователи сети устроили настоящую травлю Феськовой. Так, кто-то из «протестующих» предположил, что девочка просто была хорошо знакома организаторам, поэтому ее кандидатура оказалась приоритетной.

«Я не могу об этом судить. В основном еврофанаты считают, что там было нечестно. По жюри нам вообще ничего не известно, потому что мы не видели их оценок. Это все скрыто было. Я говорю, что в зрительском голосовании наш сын победил. А как там в жюри — это не так прозрачно было, когда показывают, кто сколько поставил, поэтому мы не знаем», — заявил Иван Гарехт.

Однако тут же заметил, что сам Рутгер не сильно расстроился из-за проигрыша.

«Будем работать дальше. У нас очень много работы. Мы занимаемся музыкой. Это наша основная задача. А там… Ну, прошли другие и хорошо. Можно их поздравить», — подытожил мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Академии Игоря Крутого прокомментировали скандал с результатами национального отбора на »Детское Евровидение — 2020» от России.